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Российские ВС уверенно продвигаются из Харьковской области по направлению к Славянску, являющемуся последним рубежом для противника. ВСУ пытаются из последних сил отбиваться, но в основном им приходится отступать, передает портал «Русская весна».

29-я армия ВС РФ установила контроль над населенными пунктами Моросовка и Мазановка. В настоящий момент они ведут штурм Краснополья, однако пути подхода к нему взорваны отступающим врагом, что несколько осложняет задачу.

На западе населенного пункта по противнику наносятся методичные артиллерийские удары, из-за чего ВСУ остается лишь сидеть в окопах или разбегаться. Российские войска сразу же начинают их преследование, превращая отчаянное сопротивление в абсолютно бесполезную миссию.

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