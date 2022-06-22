Российские ВС уверенно продвигаются из Харьковской области по направлению к Славянску, являющемуся последним рубежом для противника. ВСУ пытаются из последних сил отбиваться, но в основном им приходится отступать, передает портал «Русская весна».

29-я армия ВС РФ установила контроль над населенными пунктами Моросовка и Мазановка. В настоящий момент они ведут штурм Краснополья, однако пути подхода к нему взорваны отступающим врагом, что несколько осложняет задачу.

На западе населенного пункта по противнику наносятся методичные артиллерийские удары, из-за чего ВСУ остается лишь сидеть в окопах или разбегаться. Российские войска сразу же начинают их преследование, превращая отчаянное сопротивление в абсолютно бесполезную миссию.