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Портал «Русская весна» сообщил об уничтожении группировкой ВС РФ «Отважные» огневой точки украинских националистов, оборудованной прямо в здании школы. ВСУ не изменяют себе и продолжают устраивать опорные пункты на объектах гражданской инфраструктуры.

На этот раз они использовали для открытия огневой точки здание лицея в населенном пункте Студенок, что в Харьковской области. Разведчики «Отважных» вычислили рубеж, после чего были проведены мероприятия по его ликвидации.

Во время наступления часть боевиков была успешно ликвидирована. Остальные не стали испытывать судьбу и бросились на утек, избавившись от оружия.

Напомним, что основные события спецоперации ВС РФ происходят на Донбассе, однако и в других регионах российские военные добиваются значительных успехов. Так, они уже полностью взяли под контроль Кинбурнскую косу, что расположена в Херсонской и Николаевской областях.

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