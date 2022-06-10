Портал «Русская весна» сообщил об уничтожении группировкой ВС РФ «Отважные» огневой точки украинских националистов, оборудованной прямо в здании школы. ВСУ не изменяют себе и продолжают устраивать опорные пункты на объектах гражданской инфраструктуры.

На этот раз они использовали для открытия огневой точки здание лицея в населенном пункте Студенок, что в Харьковской области. Разведчики «Отважных» вычислили рубеж, после чего были проведены мероприятия по его ликвидации.

Во время наступления часть боевиков была успешно ликвидирована. Остальные не стали испытывать судьбу и бросились на утек, избавившись от оружия.

Напомним, что основные события спецоперации ВС РФ происходят на Донбассе, однако и в других регионах российские военные добиваются значительных успехов. Так, они уже полностью взяли под контроль Кинбурнскую косу, что расположена в Херсонской и Николаевской областях.