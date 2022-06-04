В интервью немецкому журналисту Алине Липп один из бойцов Народной милиции ДНР рассказал о кровопролитных боях под Донецком. Он сообщил, что наиболее сложной является ситуация в сражениях за Марьинку, которую противник на протяжении 8 лет превращал в одно огромное железобетонное укрепление, передает портал “Русская весна”.

Однако мощные укрепрайоны Марьинки – это не единственная причина медленного продвижения союзных сил. Кроме того, украинские боевики активно прикрываются мирными гражданами. Все окопы боевиков нацбатов и ВСУ соединены с подвалами, в которых от обстрелов прячется гражданское население. Эти импровизированные бомбоубежища подразделения противника используют в качестве опорных точек, подставляя мирных жителей под удары.

Напомним, что Марьинка и Авдеевка, находящиеся на линии разграничения, украинскими военными превращены в настоящие крепости. Однако установление над ними полного контроля все же остается только вопросом времени.