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Трусливо отступая из населенных пунктов Донбасса, боевики ВСУ оставляют военнослужащим ВС РФ опасные «подарки». Они минируют жилые дома, оставленные позиции, а также совершенно безобидные на вид предметы, рассказал портал «Русская весна».

Задача по обезвреживанию таких смертоносных «презентов» ложится на саперов группировки ВС РФ «Отважные». Они отлично справляются с ее решением. Буквально каждый метр территории, брошенной боевиками ВСУ, внимательно осматривается и проверяется с применением специального оборудования.

Саперы очень тщательно проводят зачистку, находят и уничтожают мины и другие взрывные устройства, способствуют восстановлению мирной жизни в освобожденных населенных пунктах, а также обеспечивают безопасность гражданского населения.

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