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Группировка «Отважных» ВС РФ продолжает зачистку Лимана от вооруженных формирований ВСУ и оставляет за собой только сожженную технику врага, сообщил портал «Русская весна».

Авторы публикации выложили в Сеть видео, на котором бойцы группировки «Отважных» едут на танке по улицам Красного Лимана. Вдоль дороги можно увидеть сгоревшую технику, принадлежащую сдавшим город украинским войскам.

Так, на одном из кадров появляется уничтоженная зенитная установка ЗУ-23-2. Подобное вооружение имеется сейчас только в распоряжении украинских военных, отмечают репортеры.

Напомним, что в настоящий момент спецоперация ВС РФ сосредоточена на Донбассе, где наиболее важными населенными пунктами являются Северодонецк, Лисичанск, Краматорск и Славянск.

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