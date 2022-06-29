Портал «Русская весна» сообщил об ударе ВС РФ по объектам военной инфраструктуры в Николаеве, который сопровождался очень мощным взрывом. В городе сразу заработали сирены воздушной тревоги, а в небо взметнулся огромный столб дыма.

На сайте появилась видеозапись атаки, на которой запечатлен момент взрыва. Сообщается, что цель успешно поражена.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил факт ракетного удара по городу. Он заявил, что было зафиксировано несколько «прилетов». Цели, по которым попали ракеты, Сенкевич раскрывать не стал.

Напомним, что ранее представитель МИД РФ заявил, что ракетные удары наносятся исключительно по военным объектам и не затрагивают мирное население Украины.