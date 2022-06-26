Российские ВС нанесли мощные удары по Киеву рано утром 26 июня. Портал «Русская весна» публикует фото, на которых видны клубы черного дыма, поднимающиеся над украинской столицей.

Эксперты предположили, что удары нанесены ракетами воздушного базирования со стратегических бомбардировщиков. Зафиксировано поражение стратегически важных объектов военной инфраструктуры Украины.

Местные жители сообщают о пяти взрывах в городе, а также о 14 ракетах, ударивших не только по Киеву, но и территории области. Сведения уже подтвердил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Официальная информация от Минобороны РФ пока не поступала.

Напомним, что в последнее время эксперты все чаще прогнозируют удар ВС РФ по центрам принятия решений в Киеве.