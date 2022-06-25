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Российские войска в ходе спецоперации на Украине успешно применяют самые новые виды вооружения. Одним из них являются снаряды «Краснополь», позволяющие поражать вражеские цели с высокой точностью.

Портал «Русская весна» рассказал об использовании этих уникальных боезарядов во время штурма Лисичанска. Один из снарядов поразил командный пункт армии противника. В результате мощного удара было ликвидировано не менее 20 националистов ВСУ.

Кроме того, атака на пункт управления позволила уничтожить боевую машину пехоты, автобус и два пикапа.

На портале появилось видео, сделанное с беспилотного аппарата, которое подтверждает успешное поражение цели.

Напомним, что спецоперация ВС РФ на Донбассе продолжается, противник отступает на всех направлениях, лишь изредка оказывая ожесточенное сопротивление стремительно проодвигающимся союзным силам.

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