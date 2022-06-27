Украинское командование посылает военнослужащих на смерть, причем чаша сия не обходит стороной даже тыловиков, не имеющих никакого опыта боевых действий, рассказал портал «Русская весна».

Отмечается, что Киев уже осознает масштаб потерь, поэтому предпринимает меры, чтобы сохранить наиболее боеспособные подразделения. Их отводят из зоны боевых действий, а на передовую бросают всех, кто не представляет никакого интереса в военном плане.

Портал опубликовал видеозапись допроса военнослужащими группировки “Отважных” водителей автомобилей, которые подвозят к линии фронта боеприпасы, оружие, еду и прочее. Они рассказали, что попали на передовую без соответствующего опыта. Их просто отправили умирать без малейшего сожаления.