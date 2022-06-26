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Портал «Русская весна» рассказал о воскресном ударе ВС РФ по оборонному заводу «Артем» в Киеве, а также прокомментировал очередное вранье украинских политиков об обстрелах жилых домов.

Авторы публикации напомнили, что с самого утра украинское руководство заявляет, что российские ракеты были направлены в жилой дом. Однако даже на фото хорошо видны развалины завода «Артем», который и был целью ВС РФ.

Девятиэтажный жилой дом действительно пострадал, причем в нем снесло почти три верхних этажа. Это означает, что по нему угодили обломки ракеты, сбитой украинской ПВО.

Все дело в том, что Киеву так сильно хотелось сберечь военное предприятие, что он снова пожертвовал гражданским населением и сбил ракету точно над жилой застройкой.

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