Очередной укрепрайон ВСУ попал под мощный удар российской ТОС-1А «Солнцепек» на Донбассе, сообщает портал «Русская весна». Военные корреспонденты выложили в Сеть видеозапись, на кадрах которой запечатлен бой с противником.

Националисты оказывали отчаянное сопротивление наступлению группировки «Отважных», однако «Солнцепек» все расставил по своим местам. В результате удара позиции ВСУ были полностью уничтожены, не осталось ни выживших боевиков, ни работоспособной боевой техники.

Напомним, что «Отважные» уверенно продвигаются к Славянску, являющемуся одной из главных крепостей ВСУ. По оценкам экспертов, в этом городе располагается от 50 до 70 тысяч националистов, которые превратили населенный пункт в одно сплошное фортификационное сооружение. Однако ВС РФ намерены отрезать их от снабжения и окружить, что позволит в короткие сроки установить контроль над Славянском.