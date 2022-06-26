Портал «Русская весна» опубликовал кадры ударов ВМФ России по объектам военной инфраструктуры на Украине. Для этой цели использовались высокоточные крылатые ракеты «Калибр», которые неоднократно подтверждали свою эффективность в ходе спецоперации ВС РФ.

Так, 25 июня было поражено сразу три учебных центра, в которых боевики ВСУ проходили подготовку. Это 184-й центр украинской армии во Львовской области, 169-й – в поселке Десна на Черниговщине, а также 199-й, который располагается неподалеку от поселка Тетеревка Житомирской области.

Все удары угодили точно по намеченным целям, гражданская инфраструктура не пострадала. В каждом из центров наблюдаются серьезные разрушения, точной информации о погибших и пострадавших боевиках пока нет.