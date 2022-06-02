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Специальный военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что российские войска нанесли ракетный удар по одному из самых крупных тоннелей на Украине. По нему Запад доставлял Киеву вооружение.

Речь идет о Бескидском железнодорожном тоннеле. Но пока подтверждения нанесения удара со стороны Министерства обороны РФ не поступало.

Если операция на самом деле подтвердится, то это означает нанесение серьезного удара по инфраструктуре. Нарушатся поставки вооружения оружия Украине из-за границы.

Тоннель играл серьезную роль и для стран Евросоюза. Через него проходила основная часть транзитного груза.

Бескидский тоннель находился сразу в двух областях: Закарпатской и Львовской. Ее протяженность составляет 1,8 км. Пропуская способность тоннеля равняется 100 поездам в сутки.

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