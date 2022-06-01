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Издание RT опубликовало в Сети запись разговора по телефону между командиром одного из подразделений ВСУ и его родственницей. Офицер рассказывает об ужасающих потерях, а также сообщает, что готов пойти в тюрьму, лишь бы больше не продолжать службу в украинской армии.

Он пояснил, что его батальон постоянно «долбят», поэтому уже совершенно все равно, куда отправляться – за решетку на Украине или в российский плен. От подразделения в живых осталось всего 150 человек, которые тоже вряд ли долго продержатся под постоянными обстрелами.

«И все знают они, они не могут не знать, связь есть, мы докладываем каждый день… Это ж не война, нас просто х***** здесь», – грубо высказался командир о своем командовании.

Офицер просит родственницу идти в его часть и требовать, что его и его сослуживцев вытягивали из зоны боевых действий.

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