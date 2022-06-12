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ВС РФ уже под Славянском и готовятся к штурму этой последней украинской крепости. Портал «Русская весна» рассказал об «огненном дожде», который группировка войск «Отважные» устроила для противника на этом направлении, а также опубликовал видео мощных ударов по врагу.

Расчеты сразу двух реактивных систем залпового огня провели интенсивную атаку на позиции противника. В результате ВСУ были полностью лишены возможностей для хоть какого-то сопротивления. Целый ряд фортификационных сооружений и других объектов был уничтожен точными попаданиями реактивных снарядов.

Сейчас в дело готовится вступить пехота, которая начнет продвижение на Славянск под прикрытием штурмовой авиации российских ВВС.

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