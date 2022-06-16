На следующей неделе до Украины доедут американские РСЗО HIMARS, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на таблоид The Washington Post. Отмечается, что уже в ближайшую среду или четверг комплексы могут стать на боевое дежурство.

В настоящий момент известно, что Киев получит сперва 4, а затем еще восемь реактивных систем залпового огня. Причем вторая партия ожидается только тогда, когда украинские военные освоят этот вид вооружения и научатся их использовать.

Отправку 12 РСЗО на Украину прокомментировал американский генерал в отставке Бен Ходжес. Он заявил, что такого количества для ВСУ невероятно мало. Поэтому передача Киеву оружия в таких объемах больше похожа не столько на военную помощь, сколько на попытку затянуть ситуацию как можно дольше.

Специалисты также отмечают, что использование РСЗО Киевом будет строго контролироваться Соединенными Штатами, выдавая цели для них, ориентируясь на данные со спутников.