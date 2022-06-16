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Украинские ВС остались «без глаз и ушей» в результате эффективной работы российских средств радиоэлектронной борьбы, рассказали представители государственной корпорации «Ростех». Системы РЭБ глушат каналы связи ВСУ, из-за чего у противника возникают серьезные сложности с координацией действий различных подразделений и родов войск, передает РИА Новости.

Кроме того, именно на РЭБ возлагаются задачи по борьбе с беспилотными аппаратами. Российские комплексы подавляют каналы, по которым осуществляется управление БПЛА, из-за чего эффективность дронов снижается в разы. Системы радиоэлектронной борьбы способны «глушить» как спутниковую навигацию, так и связь между беспилотником и оператором.

С компактными БПЛА, применяемыми ВСУ для разведывательных целей, хорошо справляются и противодронные ружья отечественного производства. Они подавляют каналы передачи данных, а также очень часто позволяют «приземлять» дроны, которые затем попадают в руки российских военных в качестве трофеев.

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