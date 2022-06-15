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Мессенджер с минимальной возможностью информационных утечек. Так позиционирует госкорпорация “Ростех” свою новую разработку. Программа для обмена сообщениями “Колибри” уже готова и будет доступна для загрузки на мобильных устройствах с операционной системой “Аврора”. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба госкорпорации.

Уточняется, что мессенджер “Колибри” представляет собой комплексное решение для безопасной передачи информации и её криптографической обработки. В частности, в функции мессенджера входят полноценный VPN-клиент, а также модуль в виде карты формата microSD – он поддерживает созданные в России криптоалгоритмы и средства защиты информации.

Загрузить мессенджер можно будет на гаджеты с версией операционной системы “Аврора” 4.0. Такие мобильные устройства в основном используются российскими государственными структурами и организациями. Сама операционная система создана на основе финской ОС с открытым исходным кодом. Российские разработчики существенно её модернизировали.

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