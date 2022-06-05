Организация “Общественная потребительская инициатива” (“ОПИ”) подала в суд на несколько автопроизводителей из-за их ухода с российского рынка. В соответствующих исках указывается, что Mercedes, Volkswagen, General Motors и Toyota Motor нарушают права неопределённого круга лиц. Главное требование “ОПИ” – возобновить поставки техники и запчастей в Россию, а также прекращение исполнения западных санкций.

По мнению истцов, сейчас из-за санкций указанные компании нарушают права потребителей: не производят техобслуживание и ремонт автомобилей, отказываются устранять дефекты или обменивать автомобили в случае выявленного брака. Третьей стороной в судебных спорах станет участвовать Роспотребнадзор. В ведомстве уже заявили, что претензии к автопроизводителям могут быть обоснованными.

Пока суд начал рассматривать иск только к Toyota Motor. Претензии “ОПИ” в российском подразделении японской компании назвали необоснованными, заявив, что за техобслуживанием можно обращаться к дилерам.

Иностранные автоконцерны начали уходить с российского рынка в начале марта на фоне специальной военной операции в Донбассе и санкций, которые в отношении России стали вводить западные страны.