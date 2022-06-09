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Один из российских разведчиков рассказал в интервью «Московскому комсомольцу» об особенностях специальной военной операции на Украине. Он отметил, что сам некоторое время не мог привыкнуть к участию в боевых действиях, однако осознал, что лучше разгромить националистов в соседней стране, чем потом отбиваться от них в своей.

Разведчик поведал, что ВСУ готовились к вооруженному столкновению и щедро снабжались противотанковыми комплексами западного образца, снаряжением, боеприпасами и даже сухими пайками. Все это сейчас часто обнаруживается на позициях украинской армии.

Кроме того, в распоряжении ВСУ имеются артиллерийские орудия, которые работают под управлением планшетных ПК и автоматически получают координаты позиций ВС РФ. Российские бойцы управляют артиллерией по старинке, хотя это скорее плюс, чем минус.

Также разведчик рассказал о встрече с наемниками из-за рубежа. По его словам, они хорошо подготовлены и действуют очень слаженно. В отличие от украинских боевиков они не боятся вступать в прямое противостояние.

Киев очень активно использует запрещенные боеприпасы, а также разнообразные подлые приемы. К примеру, он ведет обстрелы фосфорными снарядами и шрапнелью, сбрасывают гранаты с разведывательных квадрокоптеров, широко задействуют крупнокалиберную артиллерию и РСЗО «Град».

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