читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российский фрегат нанес мощный ракетный удар по Тернопольской области, в результате которого оказалась уничтожена крупная военная база ВСУ. Она использовалась для хранения и распределения вооружения и техники западного образца.

Для удара по базе корабль использовал четыре крылатых ракеты «Калибр». Все они точно поразили цели, что привело к уничтожению натовских артиллерийских систем, снарядов, ПТРК и переносных зенитно-ракетных комплексов, и прочего оружия.

О потерях ВСУ в живой силе не сообщается, однако предполагается, что в момент удара на объекте находилось около 80 наемников и двухсот украинских боевиков. Не исключено, что они ликвидированы.

Портал Avia.Pro отмечает, что украинские ПВО даже не попытались сбить ракеты «Калибр», так как атака была для них полной неожиданностью.

Вам может понравиться

МК рассказал о зарплате иностранных наемников на Украине

Трое иностранных наемников, ранее воевавших за ВСУ, уже приговорены к смертной казни судом ДНР. Однако это не останавливает боевиков из разных стран мира, мечтающих найти свою удачу, рассказал военный эксперт

Прокаев обяснил, откуда у ВС Украины все еще появляются боевые самолеты

Киев продолжает использовать авиацию несмотря на то, что большая ее часть была успешно уничтожена уже в первые дни специальной операции ВС РФ. Военный эксперт Андрей Прокаев в интервью порталу “Украина.ру”

Россияне избавляются от консолей PlayStation и Xbox

С уходом из России Sony и Microsoft россияне начали массово продавать игровые приставки этих компаний. Число соответствующих объявление выросло с начала марта на 40%. Такие данные приводит газета “Известия”, ссылаясь
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |