Российский фрегат нанес мощный ракетный удар по Тернопольской области, в результате которого оказалась уничтожена крупная военная база ВСУ. Она использовалась для хранения и распределения вооружения и техники западного образца.

Для удара по базе корабль использовал четыре крылатых ракеты «Калибр». Все они точно поразили цели, что привело к уничтожению натовских артиллерийских систем, снарядов, ПТРК и переносных зенитно-ракетных комплексов, и прочего оружия.

О потерях ВСУ в живой силе не сообщается, однако предполагается, что в момент удара на объекте находилось около 80 наемников и двухсот украинских боевиков. Не исключено, что они ликвидированы.

Портал Avia.Pro отмечает, что украинские ПВО даже не попытались сбить ракеты «Калибр», так как атака была для них полной неожиданностью.