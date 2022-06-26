В 40 километрах к западу от Крыма замечен российских большой десантный корабль. Ничего удивительного в этом нет, так как в данном районе находится еще несколько БДК, однако внимание экспертов привлекли странные маневры судна, пишет портал Avia.Pro.

Корабль перемещается по направлению к Одессе, периодически совершая резкие развороты, хотя особой необходимости в таких маневрах нет. Примечательно, что ранее был замечен еще один БДК, который перемещался точно таким же образом. Впрочем, есть вероятность, что речь идет об одном и том же военном корабле.

Не исключено, что маневры с резкими разворотами выполняются для предотвращения поражения БДК ракетами «Гарпун», имеющимися на вооружении ВС Украины. Дальность этих боезарядов составляет около 280 км, поэтому большой десантный корабль находится в зоне их досягаемости.