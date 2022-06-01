читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С наступлением лета российские звезды стали придумывать планы на отдых. Журналисты издания “Телепрограмма” рассказали о том, какие места отдыха предпочитают российские исполнители и актеры.

В ходе опроса выяснилось, что не все звезды собираются отдыхать. Многие считают лето самой горячей порой. Сейчас они думают только о работе.

Певица Анна Семенович входит в ряды самых трудолюбивых звезд отечественной эстрады. Она сообщила: «Мое лето насыщено запланированными концертами и выступлениями, а также съемками в кино. Даже некогда подумать об отдыхе».

Дрессировщики Аскольд Запашный и его брат тоже планируют посвятить это лето реализации своих проектов. Они хотят снимать ТВ-проект про цирк и дрессировку зверей. С пользой проведет свой отпуск и художник Никас Сафронов. Он решил заняться переоборудованием семейной усадьбы под Ульяновском, чтобы там могли отдыхать художники.

Вам может понравиться

Политолог Михеев объяснил, что помогает США окончательно не развалиться

Америки бы уже давно не было бы, если бы ей пришлось перенести такие же испытания, как европейским странам. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев. Подробности передает издание «Украина.ру». По мнению

В России предложили сократить добычу нефти

В изменившихся экономических условиях добывать нефть в тех же объёмах, что и раньше, в России не имеет смысла. Нефтедобычу нужно сократить примерно на треть: с 10 миллионов баррелей в сутки,

Движение по мосту через Днестровский лиман в Затоке не удалось восстановить из-за нового ракетного удара

Очередной ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, что в поселке Затока Одесской области, сделал восстановление этого сооружения невозможным. Об этом сообщили представители военной администрации региона, передает «Военное обозрение». Данный
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |