С наступлением лета российские звезды стали придумывать планы на отдых. Журналисты издания “Телепрограмма” рассказали о том, какие места отдыха предпочитают российские исполнители и актеры.

В ходе опроса выяснилось, что не все звезды собираются отдыхать. Многие считают лето самой горячей порой. Сейчас они думают только о работе.

Певица Анна Семенович входит в ряды самых трудолюбивых звезд отечественной эстрады. Она сообщила: «Мое лето насыщено запланированными концертами и выступлениями, а также съемками в кино. Даже некогда подумать об отдыхе».

Дрессировщики Аскольд Запашный и его брат тоже планируют посвятить это лето реализации своих проектов. Они хотят снимать ТВ-проект про цирк и дрессировку зверей. С пользой проведет свой отпуск и художник Никас Сафронов. Он решил заняться переоборудованием семейной усадьбы под Ульяновском, чтобы там могли отдыхать художники.