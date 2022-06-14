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Портал «Военное обозрение» со ссылкой на украинские СМИ рассказал о возвращении российских войск к Харькову. Сообщается, что они закрепились в населенном пункте Старый Салтов, что всего в 30 километрах от областного центра.

Кроме того, ВС РФ уже находятся в населенном пункте Байрак, расположенном примерно на таком же расстоянии от границы Харькова. Также они интенсивно обстреливают подразделения украинских боевиков к югу от населенных пунктов Избицкое и Варваровка.

На Донбассе продолжается операция по освобождению Северодонецка. Те же украинские СМИ говорят о контроле 30 процентов города боевиками ВСУ, однако речь идет исключительно о промышленной зоне. Все мосты, соединяющие Северодонецк с Лисичанском, уничтожены, из-за чего противнику просто некуда отступать.

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