Масштабная атака Киева на остров Змеиный не осталась без ответа, рассказал портал Avia.Pro. Российские военные нанесли удар по острову Кубанский, в результате которого были уничтожены гаубицы M777 вместе с расчетами.

На записи, сделанной с беспилотного аппарата, хорошо видно, как разведывательный БПЛА обнаруживает незамаскированные оружия, после чего по ним наносится удар высокоточными ракетами.

Потери гаубиц M777 таким образом увеличились до 98 единиц, поэтому на вооружении у ВСУ осталось только 10 таких орудий.

Авторы отмечают, что Киев не только дерзко атаковал Змеиный, но и устроил провокацию против ВС РФ. Он разместил гаубицы неподалеку от румынской границы, надеясь, что ракеты российских войск случайно поразят объекты на территории страны НАТО. Однако высокоточные боезаряды на дают подобных сбоев, а бьют точно в намеченные цели.