Российские ВС отбросили противника далеко от границ РФ на севере Харьковской области. Они установили контроль над новыми территориями в этой части региона. Так, уже освобождены населенные пункты Цаповка и Тимофеевка.

Украинских боевиков выбили с позиций мощными авиаударами. Помимо этого, противника начали активно оттеснять в районе Золочева, где он понес серьезные потери, сообщает «Военное обозрение»

Авторы публикации отмечают, что установление контроля над Тимофеевкой – это важное достижение, так как именно из этого населенного пункта ВСУ неоднократно наносили удары по приграничным территориям Белгородской области.

Напомним, что главная цель спецоперации ВС РФ на Украине – прекратить геноцид жителей Донбасса. Одновременно с этим российские военные весьма активно действуют и на других направлениях.