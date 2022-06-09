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В одном из боев с националистическими силами ВСУ российские бойцы захватили в качестве трофея модернизированный советский танк Т-72М1. Боевая машина находится практически в идеальном состоянии, поэтому совсем скоро будет использована для уничтожения боевиков украинской армии.

Точно известно, что танк ВСУ получили из Польши. Его принадлежность одной из натовских армий выдает наличие противокумулятивной защиты контакт, которая установлена совсем не так, как на российских либо украинских боевых машинах.

Все дело в том, что ее установили на лобовые участки башни. При этом осталась нетронутой система 902А «Туча», которая создает аэрозольную завесу и тем самым обеспечивает защиту от ракет с головками самонаведения.

Эксперты отмечают, что это не первый трофейный танк, полученный Киевом от Польши. Ранее ВСУ часто бросали прямо на поле боя не только такие боевые машины, но и БТР, БМП и прочую технику. Не исключено, что скоро в качестве трофеев российским бойцам начнут попадаться американские буксируемые гаубицы M777.

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