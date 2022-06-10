Вооруженные силы Российской Федерации смогли полностью освободить стратегически важную часть Николаевской области. Они установили контроль над районом Кинбурнской косы.

Важность этого объекта заключается в том, что теперь открывается водный путь на город Очаков. Представители российских силовых структур отметили, что водный путь удалось открыть благодаря наступательным действиям российских военных.

Власти Киева так и не могут признать, что они теряют контроль над территориями страны. Они скрывают от Запада тот факт, что больше не могут контролировать ситуацию в Днепро-Бугском лимане.

По указанию Киева власти Очакова полностью отказались от водного сообщения с Кинбурнской косой. Мэр города Очаков ранее говорил о том, что в его использовании нет никакого смысла. При этом он ссылается на указание офиса украинского президента Владимира Зеленского.