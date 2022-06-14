Российские войска продолжают продвигаться по территории Украины, нанося точечные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Стало известно о том, что серия мощных взрывов прогремела в районе Харькова. Подробности передают корреспонденты портала “Русская весна”.

Российские военные применили ОТРК «Искандер» для нанесения ударов по объектам ВСУ в Харькове. По имеющейся информации, в городе прогремели от 4 до 7 мощных взрывов. После атаки произошел пожар. Очевидцы опубликовали кадры, на которых видны пуски ракет из Белгородской области.

Представители Минобороны РФ отмечают, что все удары наносятся только по военной инфраструктуре ВСУ, не принося вреда мирным жителям. Все удары направлены на то, что вывести из строя военную боевую технику, а также объекты военной инфраструктуры боевиков Украины. Мирным гражданам ничего не угрожает.