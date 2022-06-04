В 30-километровой зоне в северной части Сирии, где Турция намерена провести военную операцию, замечено сразу шесть вертолетов ВКС РФ. Цель появления винтокрылых машин в районе, в котором в любой момент могут начаться боевые действия, пока неизвестна, сообщил портал Avia.Pro.

Авторы публикации опубликовали видео, на которых зафиксировано перемещение вертолетов на севере Сирии. Не исключено, что они летели на российскую авиабазу в Камышлы. По мнению экспертов, если это действительно так, то Турция и Россия согласовали данный полет.

Также упоминается, что военная операция уже стартовала, хотя до активной ее фазы дело пока не дошло. Поэтому определенная угроза для российских вертолетов все же существовала.

Напомним, что Турция намерена вступить в бой с курдскими формированиями на севере Сирии и вытеснить их оттуда, обеспечив для себя зону безопасности в 30 километров. Перед началом операции некоторые турецкие подразделения получили на вооружение американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Причем эксперты считают, что они были переправлены с Украины.