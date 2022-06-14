Над восточной частью Манбиджа в Сирии появились ударные вертолеты ВС РФ, сообщил портал Avia.Pro. Отмечается, что их заметили примерно за 12 часов до истечения турецкого ультиматума, требующего от курдов покинуть город.

Не исключено, что это было не более, чем разведкой, однако некоторые эксперты считают вылет боевых вертолетов сдерживающим фактором. Они продемонстрировали турецкой армии, что вполне могут нанести удар в случае попыток начать наступательную операцию.

Напомним, что Анкара ранее дала курдам 72 часа на выход из населенных пунктов Манбидж и Тель-Рифат. Однако те отказались выполнять требования. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военная операция, призванная обеспечить 30-километровую зону безопасности, будет проведена в любом случае.