На сирийской провинцией Алеппо, где сосредоточены крупные силы протурецких террористов, замечены российские ударные вертолеты Ка-52. Они на некоторое время зависли в воздухе над населенным пунктом Мареа, который является стратегически важным городом для Анкары, так как располагается всего в 18 км от турецкой границы.

Именно в этом населенном пункте несколько тысяч турецких боевиков готовили удар по правительственным силам Сирии. Однако российские Ка-52 и Ми-8 своим появлением застали вооруженные формирования врасплох и заставили временно отказаться от своих планов.

Напомним, что Турция проводит специальную операцию в Сирии, намереваясь создать 30-километровую зону безопасности у своих границ. Они уже атаковали подразделения САА, но в настоящий момент приостановили активную фазу наступления. Анкара выражает недовольство позицией Москвы и Дамаска по поводу своей операции, поэтому может продолжить ее в любой момент. Станут ли российские войска этому препятствовать, пока неизвестно.