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Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» продолжают терзать оборонительные порядки националистов ВСУ на Украине и успешно уничтожать позиции противника. Видеозапись работу винтокрылых машин опубликовал портал «Русская весна».

Авторы публикации также отмечают, что всего за сутки ВС РФ уничтожили четыре склада с боеприпасами, два крупных командных пункта в Бармашово и Висунске, целый ряд минометных и артиллерийских подразделений в более 60 районах боевых действий.

Кроме того, удары по скоплениям живой силы и техники наносились в 286 районах, все они завершились точным попаданиям по целям и уничтожением противника.

Стоит также упомянуть о ракетных ударах, которые позволили уничтожить очередные объекты военной инфраструктуры в Киеве и в украинских регионах.

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