Российские военнослужащие опубликовали в Сети видеозапись разгрома целого взвода принадлежащих ВСУ американских гаубиц M777 с применением корректируемого снаряда «Краснополь». Портал Avia.Pro рассказал, что оружия были обнаружены с помощью контрбатарейных радаров.

Сразу после этого в дело вступил разведывательный беспилотный аппарат, установивший точные координаты целей. Затем российские ВС нанесли мощный удар, который позволил уничтожить гаубицы противника.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что помимо самих орудий, был уничтожен полный комплекс снарядов к ним. Откуда именно наносился удар и какое расстояние преодолел высокоточный снаряд «Краснополь», не сообщается.

Напомним, эксперты уверены, что в распоряжении украинских ВС осталось всего 20 гаубиц M777 из 108. Остальные либо полностью уничтожены, либо повреждены и находятся в ремонте.