У российских пенсионеров появляется новая возможность. Речь идет о льготном предложении, которое будет доступно уже с 16 июня. Подробности сообщает портала PRIMPRESS.

Льгота заключается в возможности приобретения авиабилетов по России по сниженным тарифам. Льгота предоставляется авиакомпанией “Уральские авиалинии”.

Представители перевозчика рассказали: «Теперь стоимость билетов по субсидированным тарифам будет доступна на новых маршрутах. Например, из Москвы в Иркутск можно будет слетать всего за 6200 рублей, а билет из столицы в Барнаул будет стоить 4200 рублей. Из Санкт-Петербурга будут летать самолеты в Петропавловск-Камчатский за 7500 рублей. Из Владивостока в Иркутск можно будет съездить всего за 3300 рублей».

Женщины смогут воспользоваться такой льготой после 55 лет, а мужчины после 60. Для получения скидки будет достаточно просто предоставить пенсионное удостоверение.