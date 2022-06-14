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Уже с 14 июня некоторые российские пенсионеры смогут получить увеличенную пенсионную выплату за стаж свыше 20 лет. Дополнительная прибавка положена пожилым людям, которые смогут подтвердить стаж на северных территориях.

Право на получение доплаты есть у пенсионеров, которые отработали в условиях Крайнего Севера как минимум 15 лет или не менее 20 лет в районах, которые считаются приравненными к северным. При этом потребуется подтвердить и общий трудовой стаж. У женщин он должен быть минимум 20 лет, а у мужчин – 25 лет.

При подтверждении этих условий пенсионер получает фиксированную доплату к пенсии. Выплата равняется половине прожиточного минимума в регионе, в котором проживает пенсионер.

В июне дополнительные выплаты будут начислены тем, кто предоставил необходимые документы для подтверждения стажа в мае.

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