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В ночь на 10 июня российские войска атаковали объекты военной инфраструктуры ВСУ в Харькове, рассказал портал «Русская весна». Также на сайте появилось видео мощного удара, который позволил уничтожить сразу четыре цели.

На записи хорошо слышны взрывы, а также видно, как на месте ударов вспыхивают огненные «грибы», которые видно за несколько километров.

Сообщается, что для удара использовались оперативно-тактические комплексы «Искандер». Какие именно были поражены цели, пока неизвестно. Но высокоточные ракеты ВС РФ используют для уничтожения либо военных объектов, либо для гражданской инфраструктуры, которая используется украинскими националистами для хранения техники и тяжелого вооружения или для размещения живой силы.

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