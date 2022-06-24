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Падение стоимости основной криптовалюты – биткоина – отражается и на рынке его добычи (майнинге). Российские майнеры стали массово продавать видеокарты, из-за чего цена этих компьютерных комплектующих упала в несколько раз. Об этом пишет Forbes.

Издание в своём материале ссылается на данные с сайта объявлений Avito. С марта этого года цена на некоторые модели видеокарт обвалились в несколько раз. К примеру, если ранее “карточку” GeForce RTX 3090 продавали за более чем полмиллиона рублей, то сейчас она стоит примерно 170 тысяч.

Forbes уточняет, что на фоне резкого снижения стоимости биткоина, многие майнеры добывают криптовалюту или “в ноль” или вовсе в минус из-за дорогой электроэнергии.

Биткоин начал стремительное падение в начале июня. Ещё 6 числа он торговался на уровне 31 тысячи долларов, но в течение последующих недель проваливался до отметки в 18-19 тысяч. Пока специалисты не видят предпосылок к тому, чтобы самая популярная в мире криптовалюта вновь пошла в рост.

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