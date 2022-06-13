читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Никарагуа прямо заявил, что Россия может перебрасывать на территорию страны свою авиацию, а также надводные корабли и подводные лодки для участия в военных маневрах. Эксперты портала Avia.Pro оценили, какие возможности открываются перед ВС РФ после такого заявления.

Они рассказали, что стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами Х-101, из воздушного пространства Никарагуа могут наносить удары по 70 процентам территории Соединенных Штатов. Не менее опасными для США станут также российские корабли и субмарины, которые получат возможность атаковать штат Флорида с применением ракет «Калибр».

По словам экспертов, США не смогут осуществлять «контроль» за силами ВС РФ, размещенными на территории Никарагуа. Но ведь эта страна не единственная, кто готов пригласить к себе российские корабли и стратегические ракетоносцы. Помимо этого, они могут появиться еще и на Кубе и в Венесуэле, откуда можно наносить удары по большей части Соединенных Штатов.

Вам может понравиться

RusVesna: Подразделения ВС РФ выжигает укрепрайон ВСУ на Луганщине

В районе поселка Врубовка, установление контроля над которым позволит ВС РФ полностью отрезать украинских боевиков от трассы Артемовск-Лисичанск, минувшей ночью продолжались ожесточенные бои. Для уничтожения хорошо укрепленных позиций противника российские

Российская артиллерия пресекла попытку контрнаступления ВСУ у Давыдова Брода

Портал «Военное обозрение» рассказал о неудавшейся попытке контрнаступления ВСУ в Херсонской области, которая была предпринята еще в конце мая. Киев очень долго заявлял о контратаке и в итоге все же

Чешский экономист: Россия только рада нефтяному эмбарго со стороны ЕС

Последствия антироссийских санкций для стран Евросоюза будут куда серьезнее, чем для самой России. В первую очередь, это касается ограничений на закупку российских энергоносителей. Такое мнение высказала чешский экономист Илона Швигликова
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |