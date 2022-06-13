Президент Никарагуа прямо заявил, что Россия может перебрасывать на территорию страны свою авиацию, а также надводные корабли и подводные лодки для участия в военных маневрах. Эксперты портала Avia.Pro оценили, какие возможности открываются перед ВС РФ после такого заявления.

Они рассказали, что стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами Х-101, из воздушного пространства Никарагуа могут наносить удары по 70 процентам территории Соединенных Штатов. Не менее опасными для США станут также российские корабли и субмарины, которые получат возможность атаковать штат Флорида с применением ракет «Калибр».

По словам экспертов, США не смогут осуществлять «контроль» за силами ВС РФ, размещенными на территории Никарагуа. Но ведь эта страна не единственная, кто готов пригласить к себе российские корабли и стратегические ракетоносцы. Помимо этого, они могут появиться еще и на Кубе и в Венесуэле, откуда можно наносить удары по большей части Соединенных Штатов.