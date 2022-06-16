В составах владельцев многих крупных букмекерских контор в России произошли существенные изменения. На фоне предложения депутатов Госдумы ограничить участие иностранцев из недружественных стран в такой деятельности из составов собственников букмекерских фирм иностранные юридические лица стали выходить.

На это обратили внимание в РБК, изучив данные об изменениях в нескольких крупных российских компаниях, которые занимаются ставками на спорт. В частности, у многих из них в числе собственников значились компании, зарегистрированные в кипрском оффшоре. При этом доля участия таких фирм в букмекерских конторах доходила до 80 и более процентов. Сейчас среди бенефициарных владельцев, зарегистрированных на Кипре юрлиц нет.

Кроме того, из ряда контор, занимающихся в России азартными играми, пропали британские юридические лица. В некоторых букмекерских компаниях заявили, что пошли на изменения в составах собственников, чтобы не зависеть от иностранного капитала в условиях санкций.

Ранее депутаты Госдумы вышли с предложением запретить владеть букмекерскими компаниями в России налоговым резидентам из недружественных стран. Соответствующий законопроект внесли нижнюю палату парламента 12 июня, но впоследствии отложили его рассмотрение.