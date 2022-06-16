читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В составах владельцев многих крупных букмекерских контор в России произошли существенные изменения. На фоне предложения депутатов Госдумы ограничить участие иностранцев из недружественных стран в такой деятельности из составов собственников букмекерских фирм иностранные юридические лица стали выходить.

На это обратили внимание в РБК, изучив данные об изменениях в нескольких крупных российских компаниях, которые занимаются ставками на спорт. В частности, у многих из них в числе собственников значились компании, зарегистрированные в кипрском оффшоре. При этом доля участия таких фирм в букмекерских конторах доходила до 80 и более процентов. Сейчас среди бенефициарных владельцев, зарегистрированных на Кипре юрлиц нет.

Кроме того, из ряда контор, занимающихся в России азартными играми, пропали британские юридические лица. В некоторых букмекерских компаниях заявили, что пошли на изменения в составах собственников, чтобы не зависеть от иностранного капитала в условиях санкций.

Ранее депутаты Госдумы вышли с предложением запретить владеть букмекерскими компаниями в России налоговым резидентам из недружественных стран. Соответствующий законопроект внесли нижнюю палату парламента 12 июня, но впоследствии отложили его рассмотрение.

Вам может понравиться

Глава фракции «Слуга народа» озвучил потери в рядах ВСУ

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил о том, что общие потери украинских военных за сутки составляют до 1000 человек. Подробности передает “Военное обозрение”. Власти Украины ежедневно

Си Цзиньпин приказал начать подготовку к военной спецоперации против Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин приказал готовиться к специальной операции на Тайване, пишет портал Avia.Pro. Ключевой ее целью является защита суверенитета Китая. Авторы публикации отмечают, что в документе, который подписал Си

В районе Черного моря замечено около 10 боевых самолетов НАТО

Подозрительная активность боевых самолетов Североатлантического альянса зафиксирована над западной частью Черного моря 13 июня. Портал Avia.Pro сообщил, что в воздухе было замечено не менее 10 воздушных машин, большинство из которых
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |