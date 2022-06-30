Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» продолжают выжигать огромные бреши в обороне ВСУ и обеспечивать успешное продвижение союзных сил. Так, под Лисичанском ВС РФ нанесли как минимум 10 ударов по позициям противника с применением таких боевых систем.

В Сети появились видеозаписи этой атаки. На кадрах хорошо видно, как боезаряды ТОС-1А, выпускаемые с небольшой паузой, попадают аккурат по позициям ВСУ. В результате десятого выстрела снаряд попал точно в боевую машину украинской армии, в которой сдетонировали боеприпасы. Поэтому атака завершилась мощным взрывом.

Видеозапись была сделана с беспилотного аппарата в непосредственной близости от Лисичанска. Это означает, что ВС РФ громят противника уже на подступах к городу, что означает скорое освобождение всей территории Луганской народной республики.