Портал «Военное обозрение» рассказал о неудавшейся попытке контрнаступления ВСУ в Херсонской области, которая была предпринята еще в конце мая.

Киев очень долго заявлял о контратаке и в итоге все же решил ее провести, задействовав для этого 35-ю отдельную бригаду морской пехоты ВМС. Местом для операции было выбрано рядом с населенным пунктом Давыдов Брод.

Боевики успешно форсировали реку Ингулец, однако дальше все пошло не по их плану. Проблема в том, что водоем в месте, намеченном для высадки, создает своеобразный карман, что позволило ВС РФ открыть огонь с трех сторон и запереть противника в «огневом мешке». В результате морская пехота понесла крупные потери и больше не предпринимала попыток перейти в контрнаступление.