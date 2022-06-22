Топливный терминал в Николаеве, который активно использовался для снабжения украинской армии горюче-смазочными материалами, подвергся мощному удару артиллерии и ракетных войск ВС РФ, рассказали в Минобороны. Ведомство сообщило, что объект полностью уничтожен, в настоящий момент на нем продолжается сильный пожар.

Минобороны РФ также отметило, что за минувшие сутки в ходе спецоперации было уничтожено шесть складов с оружием и боеприпасами. Артиллерийские войска накрыли 253 скопления живой силы и техники ВСУ.

В окрестностях Лисичанска, который в настоящий момент остается одной из главных целей союзных сил ВС РФ и ЛНР, уничтожены укрепрайоны в населенных пунктах Мирная Долина, Подлесная, Лоскутовка и Верхнекаменка. Жарко было и непосредственно рядом с Лисичанском, где ВСУ пытались оказывать отчаянное сопротивление, но попали под артиллерийские удары.