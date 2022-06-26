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За пять лет россияне купили в турецком курортном городе Анталья почти 8 тысяч объектов недвижимости. Это рекордный показатель среди иностранцев. Об этом пишет “Газета.ру”, ссылаясь на данные агентства Anadolu.

Уточняется, что с 2017 года в Анталье было всего продано около 42 тысяч объектов недвижимости.

На втором месте после россиян с большим отрывом идут граждане Ирана, которые приобрели примерно 4,4 тысячи объектов. Замыкают тройку лидеров немцы, купившие 3,8 тысяч объектов недвижимости.

Эксперты отмечают, что Анталья была и остаётся надёжным местом для инвестиций. Поток туристов, как и поток желающих жить здесь постоянно, не иссякает. Кроме того, курортный город развивается и благодаря участию крупного бизнеса – в развитие своих проектов в Анталье инвестируют многие мировые бренды.

Между тем ранее власти Турции заявляли, что в 2022 году из-за сложной геополитической ситуации туристическая отрасль страны, в том числе и в Анталье, может серьёзно просесть по доходам. Турцию в этом году, вероятно, посетит значительно меньше туристов из Украины и России. В первую очередь, из-за снижения покупательской способности.

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