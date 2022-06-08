Некоторые категории российских граждан смогут получить разовую выплату уже на этой неделе. Подробности сообщает издание PRIMPRESS.

Выплаты будут положены семьям, в которых второй ребенок родился после 2018 года, но ему еще не исполнилось трех лет. При этом эксперты отмечают, что средства перечисляются с опозданием.

Специалисты разъясняют: «Выплата предоставляется из средств материнского капитала, а назначаются деньги на ежемесячной основе. При этом обычно средства приходят семьям во многих регионах третьего числа каждого месяца. Но в этот раз на прошлой неделе выплаты не поступили в привычное время, поскольку специалисты ПФР пообещали произвести перерасчет пособия».

Размер выплат отличается в зависимости от размера прожиточного минимума в регионе.