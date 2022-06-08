читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые категории российских граждан смогут получить разовую выплату уже на этой неделе. Подробности сообщает издание PRIMPRESS.

Выплаты будут положены семьям, в которых второй ребенок родился после 2018 года, но ему еще не исполнилось трех лет. При этом эксперты отмечают, что средства перечисляются с опозданием.

Специалисты разъясняют: «Выплата предоставляется из средств материнского капитала, а назначаются деньги на ежемесячной основе. При этом обычно средства приходят семьям во многих регионах третьего числа каждого месяца. Но в этот раз на прошлой неделе выплаты не поступили в привычное время, поскольку специалисты ПФР пообещали произвести перерасчет пособия».

Размер выплат отличается в зависимости от размера прожиточного минимума в регионе.

Вам может понравиться

Бывший депутат Рады Кива опубликовал фото неспешной прогулки Порошенко по Лондону

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива опубликовал в своем телеграм-аккаунте фотографии экс-президента Украины. На них Петр Порошенко чинно прогуливается по улицам Лондона. «Порошенко, сбежав из Украины, прогуливается в Лондоне. Но

Эксперт Геннадий Алехин: Перелом на втором этапе СВО произойдет в боях под Краматорском и Славянском

На первом этапе специальной военной операции российские войска отсекли вооруженные формирования ВСУ в Киеве и Днепропетровске от Донбасса. Сейчас сильные и хорошо подготовленные группировки националистов в ЛНР и ДНР окружены,

Российский летчик продемонстрировал принципы работы истребителей Су-34 на Донбассе

Утром, в понедельник, Минобороны РФ наглядно продемонстрировало, как истребители-бомбардировщики Су-34 российских ВКС осуществляют боевые вылеты на Донбассе. На видеозаписи командир одного из экипажей по имени Руслан рассказал журналистам издания «Известия»,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |