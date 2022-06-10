Россиянам рассказали, кто уже до 15 июня сможет получить на банковскую карту сумму в размере 15 000 рублей. Речь идет о программе туристического кешбэка. Его могут получить родители, которые приобрети путевки в летние лагеря летом.

Программу детского кэшбека закрывают досрочно. Средняя сумма выплаты по ней составляет 15 000 рублей. Действие программы стартовало в конце марта. Изначально она должна была действовать до осени, но было принято решение закрыть ее раньше срока.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила: «Большая часть путевок уже продана, мы закрываем окно продаж по программе через неделю, то есть в ночь с 14 на 15 июня. Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть целая неделя, чтобы это сделать».

Те, кто уже ранее приобрел путевку, смогут получить деньги в июне. А те родители, кто этого еще не сделал, могут успеть оформить путевку, оплатив ее картой “МИР”.