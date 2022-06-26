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Британские фермеры в этом году стали испытывать дефицит рабочей силы. Сезонные работники из России и Украины не могут приехать в Великобританию, сообщает агентство Bloomberg.

Жители Украины не могут попасть в Соединённое королевство, потому что границы закрыты. С россиянами ситуация другая. Компании, которые занимаются рекрутингом сезонных рабочих, отказываются сотрудничать с гражданами России из-за вероятных репутационных потерь на фоне специальной военной операции на Украине. Кроме того, некоторые компании по найму указывают, что при работе с россиянами возникают сложности при оформлению виз, перевозка их в Великобританию поднялась в цене, оплата сотрудникам в связи с санкциями тоже затруднилась.

Как уточняет информагентство, от россиян уже поступило 140 жалоб из-за отказа в получении визы для въезда в Великобританию. Однако общее число тех, кто не смог въехать, вероятно, больше, уточняет издание. В Bloomberg отмечают, что в 2021 году Россия занимала второе место по числу граждан, которые приезжали на сезонные работы в Великобританию.

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