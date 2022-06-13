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С уходом из России Sony и Microsoft россияне начали массово продавать игровые приставки этих компаний. Число соответствующих объявление выросло с начала марта на 40%. Такие данные приводит газета “Известия”, ссылаясь на сервисы по подаче бесплатных объявлений.

По словам экспертов, которых опросило издание, пользователи избавляются от консолей, прежде всего, из-за проблем с легальным приобретением игр и оплаты подписочных сервисов. Причём продают, как правило, приставки нового поколения. Именно для них ограничения по покупке новых игр сказываются сильнее всего, а для старых игр новые приставки особо не нужны, отмечают эксперты.

Часть пользователей, говорят специалисты, продают варианты приставок без дисководов, чтобы купить версию со встроенным приводом для чтения дисков. Консоли без дисководов оказались в нынешних условиях наиболее уязвимыми. Тогда как для версий с приводом диски с играми всё ещё можно достать.

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