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В 2022 году у некоторых категорий россиян появится возможность досрочно выйти на пенсию. Подробности сообщает издание PRIMPRESS.

Юридический эксперт Евгения Смолянинова отметила, что некоторых категорий россиян не коснется повышение пенсионного возраста. Они смогут уйти на пенсию раньше. Это касается граждан, которые наработали большой трудовой стаж. Для мужчин он ровняется 42 годам, а для женщин – 37. Кроме того, под эту категорию подпадают пожилые россияне, которые были уволены в связи с ликвидацией компании. Также раньше уйдут на пенсию граждане, имеющие северный стаж.

Специалист добавила: «При этом пенсионный возраст для таких граждан тоже будет меняться, но в итоге на пенсию досрочно они смогут выйти по прежней планке: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. При этом потребуется накопить 15 лет северного стажа или 20 лет работы на приравненных территориях».

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