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Россия способна ответить ударом по газодобывающим установкам на территории Западной Украины на ракетную атаку со стороны ВСУ по нефтедобывающим вышкам в акватории Чёрного моря. Подробности передает издание NVL, ссылаясь на данные, представленные МИ-6.

Британская разведка уверена, что в Министерстве обороны РФ ведется активная подготовка нанесения симметричного удара, который будет направлен против газовой инфраструктуры Украины. В МИ-6 убеждены, что именно Галичина станет целью для российских ракетных ударов.

Хотя российские эксперты отрицают возможность развития подобного сценария. Они сообщили о том, что Кремлю нет смысла наносить удары по газовым объектам, так как эта инфраструктура и так находится на Украине в упадке. Ракетные удары предоставят Зеленскому дополнительную возможность в очередной раз обвинить во всем Россию, скрыв свои собственные ошибки.

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